В 2021 году прокуратура Башкирии выписала 21 миллион рублей штрафов за коррупцию

Прокуратура Башкирии сообщает, что согласно постановлению Ишимбайского межрайонного прокурора на полмиллиона была оштрафована организация, работник которой предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение за то, что тот не будет составлять протокол о нарушениях компанией правил продажи алкоголя. В итоге полумиллионный штраф был оплачен в полном объеме.