В 2021 году прокуратура Башкирии выписала 21 миллион рублей штрафов за коррупцию

По данным ведомства за прошедший 2021 год по требованию прокуратуры 113 лиц были оштрафованы за административные коррупционные правонарушения более чем на 21 миллион рублей.
Юридические лица в количестве 12 организаций, за предложение, обещание или передачу их представителями незаконных вознаграждений были оштрафованы на 18,5 миллионов рублей по ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях
Прокуратура Башкирии сообщает, что согласно постановлению Ишимбайского межрайонного прокурора на полмиллиона была оштрафована организация, работник которой предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение за то, что тот не будет составлять протокол о нарушениях компанией правил продажи алкоголя. В итоге полумиллионный штраф был оплачен в полном объеме.
Оставшиеся несколько миллионов рублей штрафов пришлись на ст. 19.29 КоАП РФ, которая предусматривает наказание для работадателей за неисполнение работодателем обязанности по сообщению о заключении трудового или гражданско-правового договоров с бывшим служащим по последнему месту его службы.
В прокуратуре сообщили, что в 2021 году к административной ответственности по данной статье привлекли 101 лицо. Виновные выплатили более 3 миллионов рублей штрафов.