Уфимца, который утопил в ванной свою 16-летнюю девушку, признали виновным

Убийство было совершено в августе 2014 года, тогда в правоохранительные органы пришло сообщение об обнаружении тела девушки с признаками утопления в ванной. Телесные повреждения и характер утопления указывали на то, что присутствовал криминальный характер смерти. Тогда ныне обвиняемый молодой человек заявлял о том, что он не мог попасть в квартиру, залез через балкон и нашел тело своей возлюбленной. Тогда установить подозреваемого следствию не предоставлялось возможным. Только в 2021 году удалось собрать доказательства и опровергнуть алиби молодого человека и установить свидетелей.