«Уфаводоканал» сообщил, что вода в Кузнецовском затоне соответствует всем нормам

25 января жители района Уфы в соцсетях у главы Башкирии сообщили о том, что в их домах из кранов течет грязная вода, которая по понедельникам сильно пахнет хлоркой. 26 января «Уфаводоканал» сообщил, что за водоснабжения района отвечает другое предприятие и указал, что водопроводные трубы необходимо промыть.