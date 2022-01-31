«Уфаводоканал» сообщил, что вода в Кузнецовском затоне соответствует всем нормам

«Уфаводоканал» сообщил, что вода в Кузнецовском затоне соответствует всем нормам
«Уфаводоканал» сообщил, что вода в Кузнецовском затоне соответствует всем нормам
Сегодня, 08:17ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
30 января «Уфаводоканал» опубликовал сообщение о результатах проведенных анализов воды, на качество которой жаловались уфимцы.

25 января жители района Уфы в соцсетях у главы Башкирии сообщили о том, что в их домах из кранов течет грязная вода, которая по понедельникам сильно пахнет хлоркой. 26 января «Уфаводоканал» сообщил, что за водоснабжения района отвечает другое предприятие и указал, что водопроводные трубы необходимо промыть.

30 января стало известно о том, что, 29 января 2022 года, «Уфаводоканал» завершил профилактические мероприятия на ведомственных наружных сетях водоснабжения, находящихся на балансе ООО "РКК-Кузнецовский затон" и расположенных по улице Б. Имашева, улице Просвещения, улице Солнечногорской и на бульваре Н. Наджми.

Лаборатория «Уфаводоканала» отобрала пробы холодной водопроводной питьевой воды и выяснила, что по результатам проведённых анализов вода соответствует всем нормативным требованиям и пригодна для использования. При том, что жители придерживаются другого мнения и продолжают массово жаловаться на состояние воды в их районе.

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