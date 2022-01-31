Студенты-медики возмутились словами Радия Хабирова, что они не пошли в поликлиники

Сегодня, на оперативном совещании республики, глава региона отметил тот факт, что студенты-медики не вышли на помощь врачам в поликлиниках, как обещал Минздрав. Студенты объяснили MKset причину своего отсутствия на рабочих местах.

Как сообщил Радий Хабиров на сегодняшнем совещании, обещанное количество студентов и ординаторов сегодня не вышло в поликлиники. Сами студенты возмутились претензиям в свой адрес — будущие врачи утверждают, что согласно приказу университета они должны были начать практику только завтра — первого февраля. — По приказу университета студенты должны начать практику первого февраля. Сегодня в 13.00 нам сообщили, что в 14.00 все студенты должны прийти в свои поликлиники, поэтому и возникли у многих сложности, — сообщил один из студентов редакции Mkset. — Да, многие в Уфе по своим делам были, а практику должны в районах проходить, — рассказал еще один студент. Оказалось, что студентов предупредили всего за час о том, что нужно приступить к работе в поликлиниках на день раньше. Ранее министр здравоохранения Башкирии, анонсировал выход студентов старших курсов медуниверситетов, для помощи врачам в поликлиниках. Но как отметил глава региона на сегодняшнем совещании, этого не произошло.

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