Семьи из Кармаскалинского района Башкирии получили ключи от новых квартир

Напомним, что на данный момент своей очереди на получение нового жилья в Кармаскалинском районе республики ждут более 200 человек из 31 аварийного дома. Отметим, что жилье, признанное аварийным после 2017 года, будет расселено в рамках новой программы, которую примут после завершения действующей.