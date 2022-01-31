Семьи из Кармаскалинского района Башкирии получили ключи от новых квартир

Восемь квартир в новом доме по ул. Рафикова в селе Кармаскалы предоставлены жильцам ветхого барака, установленного на ул. Новая, 24. Благоустроенное жилье, построенное Фонд развития жилищного строительства РБ, новые дильцы получили по программе переселения граждан из аварийного жилья. Квартиры новоселам предоставлены с чистовой отделкой.
Напомним, что на данный момент своей очереди на получение нового жилья в Кармаскалинском районе республики ждут более 200 человек из 31 аварийного дома. Отметим, что жилье, признанное аварийным после 2017 года, будет расселено в рамках новой программы, которую примут после завершения действующей.
Поддержка предусмотрена национальным проектом «Жилье и городская среда». Принятый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает расселение ветхих и аварийных домов с предоставлением гражданам благоустроенных квартир. Президент поручил ускорить действующую программу по расселению аварийного жилья и запустить новую — по переселению граждан из ветхих домов, признанных таковыми на январь 2021 года.