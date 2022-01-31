С сегодняшнего дня ПЦР-тест на COVID в Башкирии можно сдать до 19:30

О том, что государственные медицинские учреждения первичного звена, то есть поликлиники, переходят на новый режим работы 29 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин в ходе брифинга по коронавирусу. Теперь сдать тест на коронавирус жители Башкирии могут сдать тест и в вечернее время, а именно до 19:30 минут. Начинаться работа кабинетов, в которых можно сдать ПЦР будет с 7:30 минут.