С сегодняшнего дня ПЦР-тест на COVID в Башкирии можно сдать до 19:30

С сегодняшнего дня ПЦР-тест на COVID в Башкирии можно сдать до 19:30
С сегодняшнего дня ПЦР-тест на COVID в Башкирии можно сдать до 19:30
Сегодня, 08:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
29 января об этом в ходе брифинга по коронавирусу заявил министр здравоохранения Башкирии

О том, что государственные медицинские учреждения первичного звена, то есть поликлиники, переходят на новый режим работы 29 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин в ходе брифинга по коронавирусу. Теперь сдать тест на коронавирус жители Башкирии могут сдать тест и в вечернее время, а именно до 19:30 минут. Начинаться работа кабинетов, в которых можно сдать ПЦР будет с 7:30 минут.

Также сообщил министр здравоохранения и о том, что диагностические лаборатории также меняют режим работы, которые теперь будут работать круглосуточно. В случае же если у медиков будут возникать сомнения, они будут использовать и экспресс-тесты на коронавирус.

Mkset уже сообщал и о том, что в Уфе поликлиники переходят на усиленный режим работы. Теперь медучреждения будут принимать пациентов до 22 часов вечера.

Напомним, вчера в Башкирии был зафиксирован очередной антирекорд. В регионе коронавирусом заболело 852 человека за сутки, то есть суточная заболеваемость ковидом в Башкирии за неделю увеличилась больше, чем на 500 человек.

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