Рейс компании S7 Новосибирск–Москва остановлен при взлете

Не так давно транспортные прокуратуры в Новосибирске и Барнауле возбудили против компании семь дел об административных правонарушениях. В результате 30 января S7 получил штрафов на общую сумму 200 000 рублей. Третьего октября текущего года авиакомпания задержала рейс Барнаул–Новосибирск. 28 пассажиров не были размещены в гостинице на время ожидания — это нарушение закона.