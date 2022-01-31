Рейс компании S7 Новосибирск–Москва остановлен при взлете

Рейс компании S7 Новосибирск–Москва остановлен при взлете
Рейс компании S7 Новосибирск–Москва остановлен при взлете
Сегодня, 21:59ОбществоФото: pxhere.com
Экипаж рейса Новосибирск–Домодедово авиаперевозчика S7 остановил взлет самолета при рулении.

Пассажиры полетят на другом авиалайнере. Об этом информирует iz.ru.

Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начали проверку инцидента.

По словам представителя транспортной прокуратуры Евгения Чиханчина, самолет действительно остановили. Причина пока не называется. Происшествие не связано с судебным штрафом авиакомпании S7.

Не так давно транспортные прокуратуры в Новосибирске и Барнауле возбудили против компании семь дел об административных правонарушениях. В результате 30 января S7 получил штрафов на общую сумму 200 000 рублей. Третьего октября текущего года авиакомпания задержала рейс Барнаул–Новосибирск. 28 пассажиров не были размещены в гостинице на время ожидания — это нарушение закона.

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