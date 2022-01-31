«Пятёрочка» и Coca-Cola в России помогли более 8,5 тыс. нуждающихся семей

Акция, в которой участвовали свыше 1,6 миллиона россиян, была организована с 30 ноября 2021 года по 10 января 2022 года. За каждого человека «Пятёрочка» и Coca-Cola в России перечисляли по три рубля в Фонд продовольствия «Русь», таким образом, общая сумма пожертвований «Миллиона желаний» составила 10 миллионов рублей, пишет Eg.ru.
На эти деньги фондом было сформировано 8,7 тысячи наборов с продуктами общей массой 62,6 тонны. Туда вошло молоко, масло, консервы, макароны, крупы, сладости, чай и напитки. Активисты организации уже начали доставку наборов малоимущим семьям Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска и Вологды.
«Верить в чудо и ждать реализации своих желаний в новом году — это присуще не только детям, но и взрослым. Настроение праздника распространяется на всех без исключения, и мы в „Пятёрочке“ ежегодно стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы сообща с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать немногим более счастливыми и тех, кому в особой степени необходимо внимание, помощь и поддержка. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро», — рассказала о совместной с Coca-Cola инициативе Оксана Трофимова, директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка».