«Пятёрочка» и Coca-Cola в России помогли более 8,5 тыс. нуждающихся семей

«Верить в чудо и ждать реализации своих желаний в новом году — это присуще не только детям, но и взрослым. Настроение праздника распространяется на всех без исключения, и мы в „Пятёрочке“ ежегодно стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы сообща с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать немногим более счастливыми и тех, кому в особой степени необходимо внимание, помощь и поддержка. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро», — рассказала о совместной с Coca-Cola инициативе Оксана Трофимова, директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка».