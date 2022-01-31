Прокуратура опротестовала проекты планировки трех домов возле парка Якутова в Уфе

По данным прокуратуры, часть территории на проекте затрагивает рекреационную зону озера, где по закону строительство жилых домов должно быть запрещено, об этом сообщает "Эхо Москвы в Уфе". Также в нарушение нормативов проектирования не была учтена потребность жителей города в дошкольных и образовательных учреждениях. Кроме того, на прилегающей территории, согласно проекту, должна появиться парковка на 2500 мест.
Прокурор постановление опротестовал. Как сообщается на сайте мэрии, глава администрации города Сергей Греков уже отменил данный проект планировки.
Ранее мэр города утвердил проекты планировки и межевания территории площадью 9,9 га. На сайте администрации города 19 октября появилось постановление об утверждении проекта нового жилого комплекса рядом с парком Якутова. Согласно документу, застройщиком являлась «Башкирская строительная компания».