Мальчика из Башкирии, который лишился рук, поддержали известные футболисты

Мальчика из Башкирии, который лишился рук, поддержали известные футболисты
Мальчика из Башкирии, который лишился рук, поддержали известные футболисты
Сегодня, 15:10ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Ильназу Давлетову, который потерял обе руки летом 2021 года, пожелали не падать духом и пригласили на домашние игры команд. Ролик об этом он выложил в своих социальных сетях.

Звезды российского футбола поддержали 10-летнего Ильназа Давлетова из села Балтай, который потерял руки от удара током. Его пригласили на домашние игры команд, ролик об этом он выложил на странице в своих социальных сетях. Привет мальчику передал и Артем Дзюба, который пожелал ему не падать духом.

Летом 2021 года мальчик играл с друзьями в футбол и мяч попал в место, где находилась трансформаторная будка. Ребенок полез доставать спортивный реквизит, в результате чего получил сильный разряд тока - от 5 до 10 тысяч вольт. Конечности Ильназа сгорели, их не удалось спасти.

Несмотря на шесть перенесенных операций и долгую реабилитацию, ребенок не падает духом и ведет инстаграм, на котором уже 8 тысяч подписчиков.

Привет Ильназу передали также защитник и капитан "Спартака, игрок сборной России Георгий Джикия, полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили и футбольный комментатор Нобель Арустамян.

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