Главврач Демской больницы в Уфе Шамигулов прокомментировал сообщение о развозе врачей

Главврач Демской больницы в Уфе Шамигулов прокомментировал сообщение о развозе врачей
Главврач Демской больницы в Уфе Шамигулов прокомментировал сообщение о развозе врачей
Сегодня, 13:22ОбществоИрина ДеревянчукФото: ufacity.info
31 января Фанил Шамигулов уточнил Mkset, что развозить врачей по вызовам будет при необходимости, которой пока нет.

В разговоре с корреспондентом Mkset главный врач Демской больницы пояснил, что имел ввиду несколько другое, говоря о развозе медиков на своем авто. Он указал, что действительно готов к осуществлению перевозок врачей, с случае такой необходимости. Однако на данный момент такой необходимости нет.

Известно и то, что водители на служебном автомобиле и сейчас участвуют в транспортировке биоматериала и выполняют другие задачи, также принимают участие в этой работе и служебные машины заместителей главврача больницы. Однако на сегодняшний день администрация выделила району 7 автомобилей для осуществления выездов на вызова, чего на данный момент хватает району.

Шамигулов подчеркнул, что к Демскому району относится множество близлежащих садовых товариществ, в которых прописаны люди, которые также болеют. Поэтому в случае необходимости и нехватки имеющегося для этих целей автопарка он готов предоставить под них и свой служебный автомобиль с водителем.

Однако уточнил, что не говорил о том, что будет самостоятельно развозить медиков, напомнив, что у него во время усугубившейся эпидемиологической ситуации есть более важная административная и управленческая работа.

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