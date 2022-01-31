Экс-глава минздрава Башкирии Фаниль Шамигулов решил лично развозить врачей по вызовам

Экс-глава минздрава Башкирии Фаниль Шамигулов решил лично развозить врачей по вызовам
Экс-глава минздрава Башкирии Фаниль Шамигулов решил лично развозить врачей по вызовам
Сегодня, 11:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: ufacity.info
31 января о решении экс-чиновника, а ныне главного врача Демской больницы помочь коллегам в нелегкое время сообщило издание UFA1.RU.

Бывший министр здравоохранения Башкирии, а ныне руководитель Демской больницы в Уфе Фаниль Шамигулов принял решение из-за возросшей нагрузки на медиков, которые ездят по вызовам, развозить их по вызовам на личном автомобиле.

Об этом он сообщил изданию UFA1.RU утром 31 января. Объяснил свое решение Шамигулов тем, что Демский район достаточно большой и врачам бывает неудобно добираться до пациентов, тем более, что сейчас количество вызовов врачей на дом резко возросло.

Известно, что возить коллег главный врач Демской больницы будет на личном внедорожнике Toyota RAV4, так что на вызовы медики будут приезжать не только быстрее обычного, но еще и с комфортом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы