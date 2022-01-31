Экономист рассказал о последствиях роста ипотечных ставок на рынок жилья

Специалист прокомментировал мнение экспертов о том, что за первое полугодие ежемесячная плата по ипотеке увеличится на 21%, а цены на жилье — на 5%. По его мнению, рынок жилья сократится, а рост цен на жилье замедлится. Ведь большинство россиян не смогут оформить ипотеку по увеличенным ставкам — 12% годовых, сообщает News.ru.
«Переход на эскроу-счета замедляет динамику, и заработают только фундаментальные факторы роста цен: себестоимость строительства, цены на ипотеку и так далее. Это сократит рынок жилья, и предпосылки для роста цен будут отсутствовать», — считает эксперт.
При этом Колганов допускает незначительное увеличение цен на жилье, так как на это могут повлиять, например, некоторые замедления ввода в эксплуатацию нового жилья в минувший период.
«Возможно, отложенный спрос существует, но я не думаю, что будет сильный рост цен в 2022-м», — отметил специалист.
В целом, согласно прогнозам экспертов, в нынешнем году переплата за полный срок пользования ипотекой возрастет на 32%, а общая стоимость жилья поднимется на 19%. Однако за счет увеличения адресных мер господдержки или пролонгирования программы льготного кредитования после первого июля данную ситуацию можно смягчить.
Вместе с тем цены на первичном рынке жилья могут увеличится на 15%, в том числе под влиянием инфляции, дефицита работников и роста стоимости стройматериалов. При этом ставки на ипотечное кредитование могут достигнуть 13% в случае, если геополитическая напряженность усилится, считают эксперты.
Как пояснила замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, увеличение ежемесячного платежа по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет может составить 21%. Однако это возможно только при оптимистичном прогнозе: повышение цен жилья на пять процентов, средней ставки по ипотеке — до 12%. По мнению Татьяны Решетниковой, это решаемо с помощью расширения программы по покупке и строительству ИЖС, при этом цена одного квадратного метра дома должна быть в полтора-два раза ниже, чем в квартире.
Ранее в адрес вице-премьера РФ Михаила Мишустина было внесено предложение расширить льготную ипотеку для покупки вторичного жилья. Эта просьба поступила от члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.