Экономист рассказал о последствиях роста ипотечных ставок на рынок жилья

Как пояснила замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, увеличение ежемесячного платежа по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет может составить 21%. Однако это возможно только при оптимистичном прогнозе: повышение цен жилья на пять процентов, средней ставки по ипотеке — до 12%. По мнению Татьяны Решетниковой, это решаемо с помощью расширения программы по покупке и строительству ИЖС, при этом цена одного квадратного метра дома должна быть в полтора-два раза ниже, чем в квартире.