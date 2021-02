Врач из Уфы пояснил, какие медпрепараты важнее всего в случае заражения коронавирусом

Доктор ковид-госпиталя из Уфы Глеб Глебов опубликовал новые рекомендации для лечения коронавируса.

Врач уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов, который уже продолжительное время в соцсетях ведет онлайн-консультации по поводу лечения коронавируса, дал советы на тему применения медпрепаратов в случае установления данного диагноза. Доктор Глебов настаивает, что коронавирусной инфекции реально противостоят, прежде всего, антикоагулянты, которые помогают разжижать кровь. Их применение следует прекратить, когда нормализуются такие показатели, как коагулограмма. По мнению Глебова, противовирусные препараты помогают только в первую неделю болезни. При этом стоит помнить, что ряд лекарств помогают только при гриппе, но будут бессильны при COVID-19. Противовоспалительные средства при лечении коронавируса, по словам Глебова, могут даже быть опасны, поскольку мешают иммунитету бороться с вирусом. Доктор Глебов подчеркнул, что надо проводить лечения, основываясь на рекомендациях врача.

