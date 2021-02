Сегодня, 31 января, стало известно, что за минувшие сутки в Башкирии подтверждено 182 новых случая заражения внебольничной пневмонией.

Известно также о 284 пациентах, выписанных за сутки после излечения от пневмонии. Напомним, за те же сутки в республике было выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом печальную статистику пополнил еще один случай смерти пациента с подтвержденным зараженеим ковидом.

