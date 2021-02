За сутки добавились еще 167 новых случаев заражения ковидом в Башкирии и один летальный исход, связанный с этим недугом.

Сегодня, 31 января, стало известно о новых 167 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Башкирии. Об этом сообщил телеграм—канал Оперативного штаба по противодействию распространения Covid-19в РБ. На портале Стопкоронавирус.рф есть также информация об еще одном летальном случае в Башкирии, связанном с ковидом. По данным портала, за минувшие сутки были выписаны с больничных 106 жителей Башкирии, победивших коронавирус. Более подробную информацию должен позднее опубликовать минздрав РБ.

