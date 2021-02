Законопроект, запрещающий высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет из транспорта, приняли в первом чтении депутаты Госсобрания Башкирии.

Впрочем, у гуманного законопроекта есть некоторые осложнения. В частности, детей, едущих «зайцем», нельзя будет высаживать вне остановок, вне населенных пунктов, в ночное время с 22 до 6 часов, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и при опасных метеорологических условиях. Похожие законы уже действуют в ряде регионов страны – в Чечне, ХМАО, Нижегородской и Саратовской областях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter