Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Вчера, 15:29ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Стали известны подробности о состоянии здоровья пациентов с подтвержденным заражением коронавируосм в Башкирии.

Сегодня, 31 января, минздрав Башкирии опубликовал свежие данные о состоянии пациентов, у которых лабораторно подтвержден факт заражения коронавирусом.

По данным ведомства, за сутки добавились 167 новых случаев заражения ковидом. При этом в стационарах проходят лечение 424 человека в состоянии средней тяжести и тяжелом.

Из них в тяжелом состоянии пребывают 53 пациента, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 5298 человек, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Были выписаны за стуки в связи с выздоровлением 106 человек.

Стало известно об еще одном смертельном случае, связанном с коронавирусом, в Башкирии. Общее число умерших жителей республики с подтвержденным заражением коронавирусом на сегодня достигло 185 человек.

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