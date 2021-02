Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Стали известны подробности о состоянии здоровья пациентов с подтвержденным заражением коронавируосм в Башкирии.

Сегодня, 31 января, минздрав Башкирии опубликовал свежие данные о состоянии пациентов, у которых лабораторно подтвержден факт заражения коронавирусом. По данным ведомства, за сутки добавились 167 новых случаев заражения ковидом. При этом в стационарах проходят лечение 424 человека в состоянии средней тяжести и тяжелом. Из них в тяжелом состоянии пребывают 53 пациента, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении сейчас находятся 5298 человек, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Были выписаны за стуки в связи с выздоровлением 106 человек. Стало известно об еще одном смертельном случае, связанном с коронавирусом, в Башкирии. Общее число умерших жителей республики с подтвержденным заражением коронавирусом на сегодня достигло 185 человек.

