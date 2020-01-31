В Уфе массово проверяют водителей сотрудники ГИБДД
Сегодня, 10:06ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Уфе
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О проверках в госавтоинспекции предупредили заранее.
В ГИБДД Уфы сообщили, что сегодня, 31 января, в столице будут массово проверять водителей.
Сообщается, что рейды запланированы, чтобы снизить количество ДТП и грубых нарушений на дорогах. В госавтоинспекции также попросили всех участников движения быть законопослушными и внимательными, беречь себя и окружающих людей.
Только за последние сутки на дорогах республики зарегистрировали четыре аварии, в которых пострадали пятеро.
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