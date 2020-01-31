В Росреестре объяснили декабрьские сбои в работе сайта

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Специалисты Росреестра объяснили причину сбоев при выдаче сведений по ряду электронных выписок в декабре 2019 года.
Прежде всего, это произошло из-за повышения числа запросов на сайте ведомства в связи с подведением годовых итогов, сообщает газета «Известия».
Подобные запросы шли от органов власти, а также от судебных приставов, отметили в Росреестре. Это привело к задержке во время обработки большого количества информации.
Дополнительная нагрузка на серверы возникла и в связи с ростом числа сайтов-двойников. Обычно на них используются роботизированные запросы к порталу Росреестра для сбора и дальнейшей перепродажи сведений.
На работоспособность сайта ведомства также повлиял переход на новые тарифы и изменение банковских реквизитов для оплаты за выдачу выписок из ЕГРН с 10 января.
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