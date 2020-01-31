В McDonald’s могут начать продавать квас и сырники

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В меню кафе сети McDonald’s, открытых на территории Российской Федерации, могут появиться новые позиции.
Речь идет о квасе и сырниках. Об этом информирует RNS.
По словам генерального директора McDonald’s в России Марка Карена, сырники в меню российских McDonald’s должны появиться в ближайшее время. Возможность продажи кваса также рассматривается владельцами международной сети быстрого питания. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Карена добавил, что собственники McDonald’s пока не видят необходимости включать в меню пиво.
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