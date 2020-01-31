В McDonald’s могут начать продавать квас и сырники

Речь идет о квасе и сырниках. Об этом информирует RNS.

По словам генерального директора McDonald’s в России Марка Карена, сырники в меню российских McDonald’s должны появиться в ближайшее время. Возможность продажи кваса также рассматривается владельцами международной сети быстрого питания. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.