В Башкирии нашли пропавшего 16-летнего подростка

Волонтеры «Поиска детей в Башкортостане» сообщили, что его нашли живым. Сообщение об этом поступило сегодня.

Его искали несколько дней полицейские и волонтеры. О состоянии подростка ничего неизвестно, но ГорОбзор.ру передает, что его видели уже после пропажи в одной из школ, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.