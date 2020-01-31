В Башкирии нашли пропавшего 16-летнего подростка
Сегодня, 12:35ОбществоАлия ФатхиеваФото: "Поиск детей - Белорецк"
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О том, что поиски Ярослава Колесникова завершены, передали волонтеры.
Волонтеры «Поиска детей в Башкортостане» сообщили, что его нашли живым. Сообщение об этом поступило сегодня.
Напомним, Ярослав Колесников пропал в Белорецке, когда 28 января около 11:30 вышел из дома.
Его искали несколько дней полицейские и волонтеры. О состоянии подростка ничего неизвестно, но ГорОбзор.ру передает, что его видели уже после пропажи в одной из школ, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.
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