Стела и лица Победы. В Уфе начали отсчет до 9 мая

Торжественная церемония стелы, символизирующей отсчет до празднования начала 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась вчера.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной, труда, правоохранительных органов, юнармейцы, кадеты, школьники, студенты, чиновники администрации Уфы и правительства республики.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о том, что именно из башкирской столицы свой путь начала знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, а Уфа, завоевавшая недавно звание «Город трудовой доблести и славы», поставляла для фронта боеприпасы, двигатели, снаряжение.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Также он рассказал о том, что к 9 мая будет благоустроен Парк Победы, а у железнодорожного вокзала появится памятник ушедшим на фронт,

На мероприятии прозвучали песни военных лет, школьники показали флешмоб, был дан старт спортивным мероприятиям.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru