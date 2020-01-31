Синоптики Башкирии рассказали о погоде в феврале
Сегодня, 12:12ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Первые дни последнего месяца зимы в республике будут довольно теплыми.
В Башгидрометцентре сообщили, что в настоящий момент морозы окончательно отступили из республики.
По данным синоптиков, в первые несколько дней февраля не ожидается сильного понижения температуры. Что касается осадков, то метеорологи упоминают о небольшом снеге. Ветер ожидается умеренный южного или юго-западного направления. Заявлено также, что в регионе будет гололед, гололедица, снежный накат.
1 февраля обещают, что температура воздуха ночью опустится до -5,-10°, и только по юго-востоку может дойти до -15°, днем -2,-7°.
2 февраля ожидается температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°.
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