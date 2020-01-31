Синоптики Башкирии рассказали о погоде в феврале

В Башгидрометцентре сообщили, что в настоящий момент морозы окончательно отступили из республики.

По данным синоптиков, в первые несколько дней февраля не ожидается сильного понижения температуры. Что касается осадков, то метеорологи упоминают о небольшом снеге. Ветер ожидается умеренный южного или юго-западного направления. Заявлено также, что в регионе будет гололед, гололедица, снежный накат.