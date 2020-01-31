Штраф Facebook по делу о незаконном сборе данных составил 550 миллионов долларов
Сегодня, 11:29ОбществоФото: pexels.com
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Компания Facebook заплатит 550 миллионов долларов по делу о противозаконном сборе биометрических данных у пользователей.
Обвинения компании выдвинули жители штата Иллинойс (США), сообщает 30 января газета «Известия».
По мнению одного из защитников истцов, дело должно стать предупреждением остальным компаниям о том, что частная жизнь их клиентов неприкосновенна. И в случае нарушения этого права они будут бороться вплоть до обращения в Верховный суд, добавил он.
Слушания по делу длились почти пять лет. В коллективном иске пользователи соцсети требовали выплаты компенсации за нарушение закона, действующего с 2008 года. Они утверждали, что система распознавания лиц, применяемая в Facebook, противоправно собирала и хранила биометрические данные.
Уже известно, что каждый из пострадавших получит в качестве компенсации минимум 200 долларов.
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