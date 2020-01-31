Радий Хабиров заявил, что в Башкирии появится парк, где можно отвести душу
Руководитель региона рассказал, что благоустройство такого парка началось в Белебее
Новостью глава Башкирии поделился на своей странице Вконтакте. По его словам, парк появится в Белебее до конца 2020 года.
«Уверен, у жителей всех наших городов, а не только столицы, должны быть такие места, где можно отвести душу. В Белебее будет благоустроенная береговая линия с пляжем, современное освещение, новые скамейки, игровая площадка для детей, фонтан, амфитеатр, и даже "Островок уединенного отдыха". Точно не знаю, что это, но звучит красиво))╗, – отметил он.
Стоимость проекта оценивается в 85 млн рублей, средства выделены из федерального бюджету, как победителю конкурса среди лучших проектов комфортной городской среды. Хабиров также отметил, что этот парк – не единственный, есть еще и другие подобные проекты, о которых он будет рассказывать в социальных сетях.