Радий Хабиров заявил, что в Башкирии появится парк, где можно отвести душу

Новостью глава Башкирии поделился на своей странице Вконтакте. По его словам, парк появится в Белебее до конца 2020 года.

«Уверен, у жителей всех наших городов, а не только столицы, должны быть такие места, где можно отвести душу. В Белебее будет благоустроенная береговая линия с пляжем, современное освещение, новые скамейки, игровая площадка для детей, фонтан, амфитеатр, и даже "Островок уединенного отдыха". Точно не знаю, что это, но звучит красиво))╗, – отметил он.