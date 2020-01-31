Международный аэропорт «Уфа» по итогам 2019 года увеличил объем чистой прибыли на 8%
Сегодня, 10:39ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Ожидаемая прибыль воздушной гавани составит более 980 млн рублей.
— Рост пассажиропотока составил 10,2%, что выше среднеотраслевых показателей и является лучшим результатом среди аэропортов Приволжского федерального округа. Мы достигли исторического максимума, впервые обслужив 3,57 млн человек, — говорит генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев.
По словам руководителя уфимской воздушной гавани, достигнутый высокий результат обусловлен, прежде всего, реализацией целевых программ повышения эффективности и успешной работой с авиаперевозчиками.
Напомним, что аэропорт «Уфа» стал одним из первых аэропортов страны, где доля внутренних рейсов, выполняемых в другие регионы в обход Москвы, превысила 56%.
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