Международный аэропорт «Уфа» по итогам 2019 года увеличил объем чистой прибыли на 8%

— Рост пассажиропотока составил 10,2%, что выше среднеотраслевых показателей и является лучшим результатом среди аэропортов Приволжского федерального округа. Мы достигли исторического максимума, впервые обслужив 3,57 млн человек, — говорит генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

По словам руководителя уфимской воздушной гавани, достигнутый высокий результат обусловлен, прежде всего, реализацией целевых программ повышения эффективности и успешной работой с авиаперевозчиками.