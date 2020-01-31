Диетолог: томаты противопоказаны людям с больным желудком

Так томаты нельзя есть лицам страдающим от заболеваний желудка, а также тем, у кого обнаружили камни в почках. Об этом информирует RNS.

Употребление помидоров противопоказано при гастрите и язве. Это связано с содержанием в данном овоще большого количества органических кислот. Кетчуп лучше вообще не есть даже тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Соусы содержат много сахара, а вот самих томатов в их составе может вообще не быть.