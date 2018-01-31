В Башкирии нуждающимся выдают в 14 раз меньше жилья, чем нужно

Согласно данным Башстата, опубликованным 30 января, на конец 2016 года в республике стояли в очереди на жилье 73 259 граждан. Жилье за год получили 5 176 человек. Это на 463 человека, больше чем в 2015 году.

В среднем за последние пять лет в республике получали жилье от 4,2 до 4,7 тысячи граждан. При этом количество нуждающихся в очереди не сокращается и составляет стабильно от 75 до более чем 77 тысяч человек.