Уфимские студенты лучше узнают Центральную Азию

Сумма гранта — более двух с половиной миллионов рублей.
Проект рассчитан на шесть месяцев — с января по июнь 2018 года. Его целевая аудитория — студенты из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, изучающие в уфимских вузах зарубежное регионоведение, политологию, международные отношения, востоковедение.
— Главная цель «Молодёжной школы «Берлек» — это формирование у студентов знаний, которые были бы им полезны в их профессиональной деятельности, — сказал руководитель сектора изучения этнополитики и конфликтологии Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», кандидат политических наук Артур Сулейманов.
— Мы поставили перед собой три благие задачи. Во-первых, сформировать профессиональные компетенции у студентов. Во-вторых, создать у них цельную картину о народах Центральной Азии. В-третьих, нивелировать риски социальной напряженности, которые могут возникать в молодёжной среде.
Еженедельно в течение шести месяцев со студентами будут проводиться занятия, на которых практики и теоретики будут делиться с ними знаниями и опытом. Планируется, что в феврале студенты узнают о национальных интересах Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе. Будут приглашаться эксперты из московских и других ведущих вузов страны, которые ориентированы на изучение этого региона.
Последующие этапы деятельности школы будут непосредственно связаны с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. В июне организаторы школы постараются собрать в Уфе молодёжных лидеров из России и стран Центральной Азии, чтобы молодые люди смогли пообщаться, поделиться опытом, знаниями.
Площадкой для школы «Берлек» станет Уфимский государственный нефтяной технический университет.
— Руководство нашего вуза старается, чтобы студенты получали практико-ориентированное образование, — сказала завкафедрой зарубежного регионоведения и истории УГНТУ, доктор исторических наук, профессор Светлана Галиуллина. — Ребята должны находиться постоянно в действии, так они проще запоминают материал. И потом, когда они приходят к работодателю, хорошо видно, насколько они владеют материалом. Сравнительно молодое направление нашего вуза «Зарубежное регионоведение» ориентировано на Ближний Восток и Китай. И студенты, изучив Центрально-Азиатский регион, смогут применить знания и навыки ко всему азиатскому пространству. Мы планируем, что занятия в «Молодёжной школе «Берлек» будут проходить в виде дебатов, круглых столов, постановки и решения конкретных задач, чтобы студенты научились делать проекты полного жизненного цикла. А во время летних стажировок в зарубежных странах мы будем им давать конкретные задания для применения полученных знаний на практике.
«Молодежная школа «Берлек» открыта для всех желающих. Планируется, что изначально её слушателями будут около 200 студентов УГНТУ и БГУ, но проект может адаптироваться под любое количество участников. Всю интересующую информацию можно найти на сайте Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» berlek-nkp.com