Уфимские студенты лучше узнают Центральную Азию

В Уфе 30 января стартовал просветительский проект «Молодёжная школа «Берлек». Его реализует Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Сумма гранта — более двух с половиной миллионов рублей.

Проект рассчитан на шесть месяцев — с января по июнь 2018 года. Его целевая аудитория — студенты из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, изучающие в уфимских вузах зарубежное регионоведение, политологию, международные отношения, востоковедение.

— Главная цель «Молодёжной школы «Берлек» — это формирование у студентов знаний, которые были бы им полезны в их профессиональной деятельности, — сказал руководитель сектора изучения этнополитики и конфликтологии Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», кандидат политических наук Артур Сулейманов.

— Мы поставили перед собой три благие задачи. Во-первых, сформировать профессиональные компетенции у студентов. Во-вторых, создать у них цельную картину о народах Центральной Азии. В-третьих, нивелировать риски социальной напряженности, которые могут возникать в молодёжной среде.

Еженедельно в течение шести месяцев со студентами будут проводиться занятия, на которых практики и теоретики будут делиться с ними знаниями и опытом. Планируется, что в феврале студенты узнают о национальных интересах Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе. Будут приглашаться эксперты из московских и других ведущих вузов страны, которые ориентированы на изучение этого региона.

Последующие этапы деятельности школы будут непосредственно связаны с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. В июне организаторы школы постараются собрать в Уфе молодёжных лидеров из России и стран Центральной Азии, чтобы молодые люди смогли пообщаться, поделиться опытом, знаниями.

Площадкой для школы «Берлек» станет Уфимский государственный нефтяной технический университет.

— Руководство нашего вуза старается, чтобы студенты получали практико-ориентированное образование, — сказала завкафедрой зарубежного регионоведения и истории УГНТУ, доктор исторических наук, профессор Светлана Галиуллина. — Ребята должны находиться постоянно в действии, так они проще запоминают материал. И потом, когда они приходят к работодателю, хорошо видно, насколько они владеют материалом. Сравнительно молодое направление нашего вуза «Зарубежное регионоведение» ориентировано на Ближний Восток и Китай. И студенты, изучив Центрально-Азиатский регион, смогут применить знания и навыки ко всему азиатскому пространству. Мы планируем, что занятия в «Молодёжной школе «Берлек» будут проходить в виде дебатов, круглых столов, постановки и решения конкретных задач, чтобы студенты научились делать проекты полного жизненного цикла. А во время летних стажировок в зарубежных странах мы будем им давать конкретные задания для применения полученных знаний на практике.