Полигон ТКО в Благовещенске: суд отложил слушания до 15 февраля

В Арбитражном суде Башкирии прошло очередное заседание.

В Арбитражном суде Башкирии сегодня, 31 января, состоялось очередное заседание по иску компании «Регион-капитал», которая планирует построить полигон ТКО под Благовещенском, к администрации Благовещенского района. Компания через суд пытается вернуть ей разрешение на строительство.

Напомним, что в июне прошлого года администрация выдала компании разрешение на строительство здания весовой, а также ограждения и шлагбаума, однако в октябре, после внутренней проверки, это разрешение отозвала.

На прошлом заседании представитель администрации пояснила, что в ходе проверки было установлено, что разрешение было выдано с нарушением градостроительного, экологического и природоохранного законодательства, в частности, тогда компания не приложила необходимую экологическую экспертизу.

Юрист застройщика объяснил, что для строительства здания весовой такая экспертиза не требуется. На этот довод представитель администрации возразил, отметив, что здание входит в полный проект полигона.

Сегодняшнее заседание продлилось примерно минут 15. Судья Юлия Зиганшина, в чьем производстве находится дело, дала возможность сторонам подготовить свои доводы о том, почему требовалось (или не требовалось) для строительства здания весовой такая экспертиза.

Юрист Айрат Сулейманов, представляющий интересы застройщика, предположил, что таким образом спорить можно достаточно долго.

- Вот КПП на заводе. Например, УМПО производит двигатели и т.д. У него существует КПП. Оно является частью завода? По сути оно на территории завода находится, значит является. Оно участвует в производстве завода. Я думаю, нет. Вот как мне доказать здесь, что КПП у нас не часть проекта, не часть полигона, если он находится на территории земли, выделенной под полигон, но оно не участвует в захоронении. На территории данного пункта ничего не захоранивается. Через него проезжают, и уезжают дальше, еще пол километра едут, чтобы пройти еще раз часть операций, сказал он.

Для прояснения ситуации слово попросил руководитель проекта Айрат Фархшатов:

- Хотел бы пояснить, что такое полигон ТКО. Это специальное сооружение, выполненное по всем требованиям экологического законодательства с целью размещения отходов безопасно для экологической среды. Нужно оборудовать этот полигон специальной защитной пленкой, чтобы в грунтовые воды ничего не проникало. Вообще какая цель эксплуатации и функционирования полигона ТКО? Цель состоит в приеме этих отходов и размещении. На территории республики Башкортостан, да и на территории Российской Федерации достаточно много полигонов ТКО, которые принимают отходы, как по весу, так и по объему. Далеко ходить не будем за примером. Сейчас полигон в поселке Сергеевка, полигон в Черкассах они принимают отходы по объему, т.е. для этого взвешивать им не нужно отходы. Т.е. я хочу сказать, что отходы могут приниматься на полигон, как со взвешиванием, так и без взвешивания. Нормативы здесь различаются только в том, что где-то тариф 500 руб. за тонну, а где тариф 500 руб за 1 куб м. мы хотим сказать, что весовая не является неотъемлемой частью полигона ТКО. Мы можем принимать отходы без взвешивания.