На процессе по делу Александра Филиппова выступили свидетели защиты

Сегодня, 31 января, в Уфимском районном суде продолжили слушать дело бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). На процессе заслушали показания свидетелей защиты, в том числе бывшего делового партнера Александра Филиппова Рината Арсланова, его сестры Елены Горской, юриста Юрия Семаковича и бизнесмена Алексея Жукова.