На процессе по делу Александра Филиппова выступили свидетели защиты
Вчера, 17:21ОбществоРустэм Башкирцев
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В Уфимском районном суде продолжаются слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.
Сегодня, 31 января, в Уфимском районном суде продолжили слушать дело бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). На процессе заслушали показания свидетелей защиты, в том числе бывшего делового партнера Александра Филиппова Рината Арсланова, его сестры Елены Горской, юриста Юрия Семаковича и бизнесмена Алексея Жукова.
В настоящее время готовится подробный репортаж из зала суда. Следите за нашими новостями, чтобы прочитать подробности.
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