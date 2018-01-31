Госкомтранс Башкирии сформировал новый состав Общественного совета

Новым председателем Общественного совета дорожно-транспортного ведомства стал политолог Вадим Гайдук. Рамиль Мирсаев (бывший вице-премьер правительства Муртазы Рахимова), занимавший должность председателя, добровольно покинул этот пост.

Вчера, 30 января, на первом в 2018 году заседании Общественного совета государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии был избран новый председатель совета. Им стал доктор политических наук, профессор БашГУ Вадим Гайдук (с 2012 года - заместитель председателя совета). Его заместителям в совете избраны начальник Бельского района водных путей и судоходства Камского бассейна Марат Актуганов и кандидат технических наук, декан архитектурно-строительного факультета УГНТУ Дмитрий Кузнецов.

В общей сложности Общественный совет при госкомтрансе республики сейчас насчитывает 21 представителя различных организаций: научно-исследовательских, автодорожных, транспортных, общественных.

- Благодаря членам совета чиновники взаимодействуют на паритетных началах с экспертами, профессиональными объединениями, различными сообществами, простыми гражданами, - рассказал Медиакорсети Вадим Гайдук. - Перед новым составом Совета стоит задача создать эффективный механизм диалога между республикой и гражданами, общественными активистами.

В настоящее время в Общественном совете сформированы две рабочие группы: по обеспечению транспортной доступности для маломобильных групп населения и по содействию развитию пассажирских перевозок .

По мнению Вадим Гайдука, сегодня нужно повышать качество строительства дорог и бороться с коррупционной практикой.

- Для этого надо создавать прозрачную систему ценообразования и конкурсных торгов, способствующих развитию конкуренции и позволяющих снизить стоимость объектов, - пояснил он. - Разработка современных правил и норм проектирования позволит улучшить эксплуатационные качества дорог, продлить срок службы, применять новые строительные материалы и инновационные технологии. А внедрение механизмов гражданского контроля стоимости и качества дорожного строительства поможет принятию стратегических решений по сооружению крупных дорожно-мостовых объектов. Главное — подходить к этому вопросу не с дутыми, поражающими воображение сравнениями, а видеть объективную картину. Это я вижу первоочередной задачей нашего совета.