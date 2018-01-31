Два уфимских стартапа вошли в число самых перспективных в стране

Фонд развития интернет-инициатив объявил названия 25 проектов, которые прошли отбор в четырнадцатый набор его акселератора.

Фонд развития интернет-инициатив объявил названия 25 проектов, которые прошли отбор в четырнадцатый набор его акселератора. Большинство из этих продуктов созданы командами из Москвы. Лишь восемь представляют другие города России. Два из них разрабатывались в Уфе. «Инфобот – сервис автоматических звонков» позволяет автоматизировать рутинные задачи, связанные с обзвоном большого количества клиентов. ИНТРО-Аналитика – сервис для анализа рынка новостроек.

«Мы прошли отбор из сотен проектов со всей России, – прокомментировал председатель правления компании «ИНТРО Технологии Рус» Кирилл Бадиков. – И очень приятно, что мы здесь не единственный уфимский стартап. Этот факт еще раз подтверждает то, о чем я говорю уже давно: в нашем городе есть серьезные квалифицированные специалисты. С такими сильными человеческими ресурсами просто необходимо развивать IT-индустрию как на уровне республики, так и на уровне города».

Непосредственно в «ИНТРО Технологии Рус» две позиции занимают сотрудники из Москвы. Среди них – технический директор Олег Оболенский, который ранее руководил разработчиками в «Рамблере» и «Яндексе». Все остальные – уфимские кадры. Отметим, что на сегодняшний день в Башкирии отсутствуют программы поддержки для IT-стартапов. Также компании не получают никаких налоговых льгот. Многие IT-компании выбирают систему налогообложения «Доходы минус расходы» и платят по ней 15%. Ставка этого налога регулируется региональным законодательством, и некоторые субъекты федерации пошли на ее снижение до 5%. Башкирия в их число не входит.

В ближайшее время представителей «Инфобота» и ИНТРО-Аналитики ждет программа ускоренного развития бизнеса для основателей IT-стартапов. С 2013 года акселератор ФРИИ прошло более 400 команд. По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки, привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ и других инвесторов. В обмен на инвестиции Фонд развития интернет-инициатив получает долю в каждом проекте в размере 7%. На этих условиях будет работать «Инфобот». ИНТРО-Аналитика пройдет акселерацию за свой счет и не будет передавать ФРИИ долю в своем проекте. «ФРИИ забирает себе 7% компании, тогда как сама акселерация стоит 1,5 миллиона рублей, – сообщил Кирилл Бадиков.

– Мы же оцениваем 7% своей компании в десятки раз дороже. Кроме того, мы хотим остаться полными собственниками. Как раз сейчас проходит пре-ICO нашего продукта, и предварительно на июль планируется первый раунд привлечения инвестиций. Держать весь портфель у себя единым блоком на данном этапе чрезвычайно важно.

Иметь в собственниках ФРИИ, конечно, неплохо, но этот факт может повлиять на поведение инвесторов и консолидацию будущих пакетов».

Для справки: