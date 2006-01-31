Верховный суд Башкирии ожидает раздвоение
1 февраля 2006, 00:49Общество
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Новоселье в этом году планируют справить сотрудники Верховного суда Башкирии. Коллегия по уголовным делам ВС РБ намерена переехать в новое здание на улице Пушкина, 88 в Уфе, в котором сейчас идет завершающий этап реконструкции. Коллегия по гражданским делам останется в прежних палатах на улице Матросова, 1, но и в этих помещениях будет сделан капитальный ремонт.Как сообщили "МК" в пресс-службе республиканского синедриона, улучшение условий труда служителей Фемиды предусмотрено федеральной целевой программой "Развитие судебной реформы России".
Она носит комплексный характер и направлена на укрепление судебной власти, ее независимости, самостоятельности, ответственности, обеспечение храмов правосудия необходимыми помещениями, оборудованием, современными нормативной и информационной базами. В пресс-службе выразили уверенность, что увеличение площадей облегчит работу не только судей ("цивилистов" и "уголовников"), но и добавит удобств "всем участникам судебных процессов". При этом в Верховном суде РБ затруднились ответить, где расположится кабинет председателя ВС Башкирии, однако высказали предположение, что верховный судья "скорее всего продолжит работать в старом здании".Кроме того, в соответствии с целевой программой в Башкортостан направят средства на приобретение квартир судьям и улучшение их жилищных условий. Зарплата отправителей правосудия также будет увеличена: с 1 июля 2006 года на 32%, а в 2007-м — еще на 7,5%.
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