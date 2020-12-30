Журналистка Ирина Шихман сняла выпуск про инвалида-колясочника из Уфы Рустама Набиева

Журналистка Ирина Шихман сняла выпуск про инвалида-колясочника из Уфы Рустама Набиева

Вчера, 13:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: Инстаграмм
Популярна журналистка и видеоблагер Ирина Шихман на своем YouTube-канале «А поговорить?» выложила предновогодний выпуск. Он неожиданно оказался посвящен блогеру, лишившемся ног, Рустаму Набиеву.

— Под конец года мы решили не снимать селебрити, а рассказать вам историю простого человека. Ну как простого... Рустам Набиев в 2015-ом стал одним из выживших при обрушении Омской казармы. Погибло 24 человека! Потерял обе ноги. Но стал прекрасным мужем, отцом двух дочерей и известным блогером, — рассказывает журналистка своим подписчикам в социальных сетях.

Выпуски на канале Ирины Шихман набирают миллионы просмотров. Для съемок последнего ей пришлось приехать в Уфу со съемочной группой. Журналистка сняла интервью не только с самим Рустамом, но и поговорила с его супругой.

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