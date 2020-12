Из-за роста количества заболевших коронавирусной инфекцией администрация региона может усилить ограничения для населения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился усилить контроль со стороны муниципалитетов за эпидобстановкой, пишет infox.ru. Несмотря на то, что массовые мероприятия и так ограничены, люди будут ходить друг к другу в гости, а это может привести к росту заболеваемости. Если это произойдет, в региональной администрации уже разработан план введения более жестких карантинных мер в районах. Впрочем, Травников надеется, что жесткого карантина удастся избежать.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter