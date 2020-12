Сегодня, 30 декабря, Кировский районный суд продлил арест в отношении Рамили Саитовой на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда. Теперь ей придется провести под стражей до 6 марта 2021 года.

Ранее районный суд Уфы приговорил блогера и активистку к двум месяцам заключения под стражей за публичные призывы к экстремистской деятельности в сети «Интернет». Напомним, Рамиля Саитова известна своими неоднозначными высказываниями. В ноябре она опубликовала в соцсетях видео, где призывала прийти на йыйын (народное собрание), где она намерена поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале, а также поставить ультиматум армянам, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря.

