В Башкирии будут искать нового кандидата на пост главы Рособранадзора. Экс-руководитель ведомства Альберт Яримов снят с этой должности. Соответствующий документ ранее подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

В документе, опубликованном на сайте правовой информации, сказано, что он уволен по собственному желанию. Решение вступает в силу со дня подписания документа. Отметим, что до Яримова вакантную должность занимал нынешний министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки.

