Уроженка Башкирии Яна Габбасова победила в шоу «Голос»

Она стала победительницей 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале

В канун Нового года уроженка Башкирии Яна Габбасова в прямом эфире стала победительницей шоу «Голос» на первом канале. Вместе с наставницей Полиной Гагариной они исполнили песню «Зима». Всего в финале по правилам конкурса Яна спела три песни. Во время второго, уже сольного выступления, она исполнила песню певицы Lara Fabian - Je t’aime. Третьим выступлением стало исполнение песни из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "Звенит январская вьюга. Ее победа была определена в зрительском голосовании - свой голос за нее отдали более 51% зрителей.

