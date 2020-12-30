Уроженка Башкирии Яна Габбасова победила в шоу «Голос»

Всего в финале по правилам конкурса Яна спела три песни. Во время второго, уже сольного выступления, она исполнила песню певицы Lara Fabian - Je t’aime. Третьим выступлением стало исполнение песни из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "Звенит январская вьюга.