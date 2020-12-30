Уроженка Башкирии Яна Габбасова победила в шоу «Голос»

Уроженка Башкирии Яна Габбасова победила в шоу «Голос»

Сегодня, 01:28ОбществоТимур Алмаев
Она стала победительницей 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале

В канун Нового года уроженка Башкирии Яна Габбасова в прямом эфире стала победительницей шоу «Голос» на первом канале. Вместе с наставницей Полиной Гагариной они исполнили песню «Зима».

Всего в финале по правилам конкурса Яна спела три песни. Во время второго, уже сольного выступления, она исполнила песню певицы Lara Fabian - Je t’aime. Третьим выступлением стало исполнение песни из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "Звенит январская вьюга.

Ее победа была определена в зрительском голосовании - свой голос за нее отдали более 51% зрителей.

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