Радий Хабиров снова продлил самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров снова внес изменения в указ о повышенной готовности. Соответствующий документ был подписан и опубликован на сайте правовой информации.

В новой редакции сказано, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена до 14 января. Изменения также коснулись режима работы социальных учреждений. Им придется находиться на самоизоляции до 28 февраля. Напомним, за минувший день подтверждено 169 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердился у 18 897 человек. По данным оперштаба, от коронавируса вылечились 14 889 пациентов, из которых 234 — за прошедший день. В настоящее время на лечении находятся 2870 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter