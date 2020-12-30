«Пятерочка» выступила за бережное использование природных ресурсов

Отмечается, что бумага, на которой распечатываются чеки, содержит бисфенол А — вещество, которое в Европе признали токсичным и вредным для окружающей среды. Оно делает бумагу непригодной для повторной переработки, в результате чего увеличивается количество мусора на планете. Бумажные отходы годами лежат на свалках, а токсичные вещества, входящие в состав чековой бумаги, проникают в землю и отравляют ее. Электронные чеки помогают сберечь не только воду, древесину и электроэнергию, но и сокращают общие объемы образования отходов в мире.