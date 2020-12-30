«Пятерочка» выступила за бережное использование природных ресурсов

«Пятерочка» выступила за бережное использование природных ресурсов

Вчера, 17:29ОбществоPhoto: vk.com/pyaterochka_shop
Торговая сеть «Пятерочка» хочет постепенно отказаться от бумажных чеков. Вместо этого данные о покупке покупатели смогут получать на e-mail.

По сообщению издания EG.RU, функция доступна в мобильном приложении «Пятерочки», и на данный момент услугу подключили уже больше семидесяти тысяч пользователей. Директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев подчеркнул, что в стратегию устойчивого развития X5 Retail входит ответственное потребление и бережное использование ресурсов.

По словам Ярцева, «Пятерочка» вносит свой вклад в X5 Retail и стремится создавать новые возможности для улучшения экологии. Одним из свидетельств бережного отношения к природе является отказ от печати бумажных чеков в пользу получения данных о покупке на электронную почту.

Отмечается, что бумага, на которой распечатываются чеки, содержит бисфенол А — вещество, которое в Европе признали токсичным и вредным для окружающей среды. Оно делает бумагу непригодной для повторной переработки, в результате чего увеличивается количество мусора на планете. Бумажные отходы годами лежат на свалках, а токсичные вещества, входящие в состав чековой бумаги, проникают в землю и отравляют ее. Электронные чеки помогают сберечь не только воду, древесину и электроэнергию, но и сокращают общие объемы образования отходов в мире.

Чтобы получать электронные чеки от магазина «Пятерочка», необходимо скачать приложение, нажать кнопку «Получать электронные чеки» на главной странице, ввести адрес почты в окне открывшегося профиля. После этого данные о покупке будут отправляться на электронную почту. При необходимости бумажный чек можно будет попросить на кассе магазина.

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