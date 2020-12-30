Оценка ГК «Роснано» завершится в первом квартале 2021 года

Как отметил представитель компании, в ближайшей перспективе «Роснано» будет обновлять свою инвестиционную стратегию и мандат группы для достижения новых целей. Главными приоритетами предприятия выступили технологические, экономические и социальные направления — они были определены национальными целями и задачами научного комплекса России. В «Роснано» также планируют усиление управленческой команды в сфере инвестиций, финансового управления и коммерциализации технологий, а также формирование команды по математическому моделированию и Deep Tech.