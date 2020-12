Оценка ГК «Роснано» завершится в первом квартале 2021 года

Комплексная оценка группы компаний «Роснано» будет завершена в I квартале 2021 года. Об этом рассказал председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов.

«К настоящему времени закончен первый этап оценки финансового состояния группы. Идет анализ исторического портфеля и его перспектив с прицелом на рынки продуктов и капитала», — пояснил Куликов. Как сообщает Gorod55, в «Роснано» добавили, что предприятие также готовится к приведению показателей операционной эффективности к лучшим практикам. Кроме этого, будет приведена к балансу система мотивации и целей группы. В пресс-службе группы также рассказали, что уже в начале нового года компания планирует подписать ряд новых контрактов. В последнем месяце уходящего года руководители организации провели предконтрактную работу с лидерами рынка по поставке решений и услуг в транспортной сфере, а также по направлениям жилищно-коммунального хозяйства и сетевой инфраструктуры. Как отметил представитель компании, в ближайшей перспективе «Роснано» будет обновлять свою инвестиционную стратегию и мандат группы для достижения новых целей. Главными приоритетами предприятия выступили технологические, экономические и социальные направления — они были определены национальными целями и задачами научного комплекса России. В «Роснано» также планируют усиление управленческой команды в сфере инвестиций, финансового управления и коммерциализации технологий, а также формирование команды по математическому моделированию и Deep Tech. В Группу «Роснано» входят акционерное общество «Роснано», Управляющая компания «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям «Роснано» работают 126 предприятий и R& D-центров в 38 регионах России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter