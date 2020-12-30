Одноклассники запустили раздел с музыкой в группах

Одноклассники запустили раздел с музыкой в группах

Вчера, 15:33
Общество
Photo: Одноклассники
В группах социальной сети Одноклассники появился отдельный раздел с музыкой, куда администраторы могут добавлять отдельные песни или сборники.

Группы смогут разнообразить контент с помощью собственных плейлистов, а в преддверие Нового года – подарить подписчикам праздничную атмосферу с помощью специальных музыкальных подборок.

Новый инструмент будет полезен начинающим и известным музыкантам, а также их фан-страницам и авторам с широкой тематикой для дополнительного вовлечения аудитории. Информация о музыкальных обновлениях группы появляется в основной ленте пользователя, в ленте событий группы и в списке подписок пользователя в разделе «Музыка». Благодаря этому музыка в группе позволит охватить новую аудиторию. Весь сборник или каждую отдельную композицию подписчики смогут добавить себе на страницу.

Функция добавления песен в группы работает как в десктопной версии соцсети, так и на мобильных платформах iOS и Android. Добавить сборник или композицию можно в отдельном разделе «Музыка» в группе.

Одноклассники активно развивают собственный музыкальный сервис. Ранее ОК запустили алгоритм рекомендаций треков по звучанию и представили специальный раздел для меломанов: с треками, которые пользователь еще не слушал. Напомним, что музыкальный сервис ОК был полностью обновлен в ноябре 2019 года. Новый сервис получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.

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