Культурные итоги, короткие каникулы и календарь с Моргенштерном. Итоги дня в Башкирии

Мы продолжаем подводить итоги года в различных сферах жизни. В 2020 году культура стала одной из сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии. Карантинные ограничения сильно ударили по развлекательной индустрии, а массовые мероприятия практически сошли на нет. Как с этой ситуацией справилась культура Башкирии? Подробнее в материале Mkset.
Неожиданная новость для школьников. В Башкирии учащиеся выйдут с каникул чуть раньше намеченного учебного плана. Министерство образования и науки республики рекомендовало начать учебу с 11 января 2021 года. Учителя и родители возмущены.
Хорошие новости из сферы экономики. Оказывается, в 2020 году самозанятые заработали более 2,3 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что по состоянию на 30 декабря 2020 года более 37 тысяч жителей Башкирии зарегистрировались как самозанятые. А это значит, что в республике еще больше людей пытаются податься в бизнес.
Сегодня, 30 декабря, на заседании конкурсной комиссии отобрали пять кандидатов из 11 заявок. Остальные кандидаты не получили допуск по нескольким причинам. Например, несоответствие требованиям или предоставление не полного пакета документов. Список тех, кто поборется за вакантное место, в материале Mkset.
История со скандальным школьным календарем, на которой дети изображены с рэпером Моргенштерном, получила продолжение. На связь вышла мама другого ребенка из этого же класса, которая полностью опровергла слова возмущенной женщины. Подробнее в материале.