Культурные итоги, короткие каникулы и календарь с Моргенштерном. Итоги дня в Башкирии

Хорошие новости из сферы экономики. Оказывается, в 2020 году самозанятые заработали более 2,3 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что по состоянию на 30 декабря 2020 года более 37 тысяч жителей Башкирии зарегистрировались как самозанятые. А это значит, что в республике еще больше людей пытаются податься в бизнес.