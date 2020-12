Глава Торгово-промышленной палаты Башкирии подарил мебель детской больнице № 17 в Уфе

В течение декабря детскому лечебному учреждению были переданы более 130 единиц детской мебели на сумму более 1,2 млн. рублей.

Инициатором благотворительной помощи ГБУЗ РБ «Городская детская клиническая больница № 17» уже не в первый раз выступил президент Торгово-промышленной палаты республики Башкортостан Тимур Хакимов. Ранее, благодаря благотворительной поддержке со стороны Тимура Хакимова, в больнице были выполнены ремонтно-отделочные работы. Photo: ТПП РБ Всего больница получила в дар 50 металлических шкафов, 35 медицинских шкафов, 15 лабораторных шкафов, 40 медицинских и прикроватных тумбочек, 20 медицинских столов и 10 кушеток. Photo: ТПП РБ «Сегодня у нас радостное событие. В преддверии нового года у многих исполняются желания и мечты, а благодаря поддержке ТПП РБ и лично Тимура Артуровича у нас реализуются те проекты, на которые не хватает своих сил и возможностей. Тимур Артурович очень помогает нам в плане благотворительности и меценатства, постоянно осуществляет волонтерскую помощь не только инфекционным больницам, но и сотрудникам обычных стационаров, нашим ветеранам в отрасли. Тимур Артурович взял на патронаж два больших детских клинических центра: это Республиканская детская клиническая больница и Городская детская больница № 17 в Уфе. Отдельно хочу отметить детскую больницу № 17, где ведется его личный патронаж. Учреждение на днях получило более 130 единиц мебели. Во всех отделениях новая аппаратура, которую мы получили благодаря меценатам, благодаря ТПП РБ — это новая мебель и ремонт. Хочется поблагодарить ТПП РБ и лично Тимура Артуровича за оказанную благотворительную помощь и поддержку медицинских работников!», — поделился министр здравоохранения Республики Башкортостан Забелин Максим Васильевич. «Для нас очень ценна поддержка Торгово-промышленной палаты и ее членов. Это огромная помощь для нас. За последнее время наша больница с вашей помощью, Тимур Артурович, очень преобразилась. Получаем медицинскую мебель, медицинское оборудование и мебель высокого качества, благодаря чему мы можем своевременно оказать детям всю необходимую квалифицированную помощь на столь высоком уровне!», — поблагодарила главный врач детской больницы № 17 Абсалямова Нурсиля Талгатовна. «Здоровье детей всегда было центром нашего внимания. Поэтому мы и дальше с членами-предприятиями ТПП РБ будем делать всё, чтобы его сохранить. Уверен, что каждая новая помощь, которую мы постоянно оказываем, в этом поможет», — отметил Тимур Хакимов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter