Глава Торгово-промышленной палаты Башкирии подарил мебель детской больнице № 17 в Уфе

«Сегодня у нас радостное событие. В преддверии нового года у многих исполняются желания и мечты, а благодаря поддержке ТПП РБ и лично Тимура Артуровича у нас реализуются те проекты, на которые не хватает своих сил и возможностей. Тимур Артурович очень помогает нам в плане благотворительности и меценатства, постоянно осуществляет волонтерскую помощь не только инфекционным больницам, но и сотрудникам обычных стационаров, нашим ветеранам в отрасли. Тимур Артурович взял на патронаж два больших детских клинических центра: это Республиканская детская клиническая больница и Городская детская больница № 17 в Уфе. Отдельно хочу отметить детскую больницу № 17, где ведется его личный патронаж. Учреждение на днях получило более 130 единиц мебели. Во всех отделениях новая аппаратура, которую мы получили благодаря меценатам, благодаря ТПП РБ — это новая мебель и ремонт. Хочется поблагодарить ТПП РБ и лично Тимура Артуровича за оказанную благотворительную помощь и поддержку медицинских работников!», — поделился министр здравоохранения Республики Башкортостан Забелин Максим Васильевич.