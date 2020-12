Фонд Росконгресс запускает социальный проект для трудных подростков

Фонд Росконгресс запускает проект «Школьный друг» дополнительного образования для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

У детей в выпускных классах будет дополнительная возможность получить образование по школьной программе для того, чтобы повысить свою успеваемость и успешно пройти экзаменационные испытания. Презентация проекта состоялась во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие представители школ, правоохранительных органов и спецучреждений по работе со сложными подростками, пишет rbgmedia.ru. Участники обсудили сроки реализации проекта, а также дальнейшие направления в сотрудничестве фонда с учреждениями для трудных детей. «Каждый из нас имеет право на образование. Фонд выступил с данной инициативой, чтобы предоставить подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, возможность успешно реализовать себя, приобрести новые знания, умения, закрепить уже имеющиеся навыки. Я уверен, что этот проект получит успешное развитие», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Проект будет привлекать студентов вузов для проведения занятий. Также в ходе его реализации будут мониторить изменения уровня успеваемости воспитанника, которого будет курировать волонтер-репетитор. Особое внимание подростку будут уделять во время сдачи школьных экзаменов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter