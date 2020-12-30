Фонд Росконгресс запускает социальный проект для трудных подростков

«Каждый из нас имеет право на образование. Фонд выступил с данной инициативой, чтобы предоставить подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, возможность успешно реализовать себя, приобрести новые знания, умения, закрепить уже имеющиеся навыки. Я уверен, что этот проект получит успешное развитие», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.