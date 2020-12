ФАС обязала вернуть поставщика пиксельных ёлок 115 млн руб в бюджет Башкирии

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения законодательства при проведении торгов на поставку пиксельных ёлок. Заказчик ГКУ РБ Хозяйственное управление выбрало в подрядчики компанию «Клирлайт Рус» из Московской области, которая являлась единственным кандидатом, в конце 2019 года.

Комиссия управления установила, что в ходе проведения закупки был нарушен закон о конкуренции, благодаря чему компания смогла получить из бюджета 115 миллионов рублей. — Договор был заключен на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, как с единственным исполнителем в рамках аварии, чрезвычайной ситуации, непреодолимой силы. Управлением установлено, что режим ЧС в республике не вводился, соответственно контракт был заключен в нарушение законодательства о контрактной системе, — отметили в ФАС. Более того, как выяснилось в ходе проверки, цена товара на 80% превышала цену производителя. Теперь компания обязана вернуть в бюджет республики незаконно полученный доход.

