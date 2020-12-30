ФАС обязала вернуть поставщика пиксельных ёлок 115 млн руб в бюджет Башкирии

— Договор был заключен на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, как с единственным исполнителем в рамках аварии, чрезвычайной ситуации, непреодолимой силы. Управлением установлено, что режим ЧС в республике не вводился, соответственно контракт был заключен в нарушение законодательства о контрактной системе, — отметили в ФАС.