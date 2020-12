Дегтярев провел мониторинг цен на ключевые продукты в Хабаровском крае

Мониторинговая группа во главе с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым посетила магазины в Комсомольске-на-Амуре для проверки цен на ключевые продукты.

Издание “Восток Медиа” сообщает, что глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о намерении сдерживать рост цен на социально значимые продукты в регионе. Отмечается, что в течение последних месяцев в РФ фиксируют рост цен на социально значимые товары: растительное масло, сахар, яйца, мясо, муку и другие продукты. Чтобы сдержать рост цен, президент России Владимир Путин распорядился разработать комплекс мер и сделать стоимость социально важных товаров фиксированной. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поступил аналогично: поручил министерству сельского хозяйства заключить соглашение с торговыми сетями. Это позволит сдержать рост цен на такие важные товары, как сахар, мука, молоко и другие. Во время мониторинга рабочая группа под руководством Михаила Дегтярева посетила одну из торговых точек сети “Амба”, с которой данное соглашение уже заключено. Глава региона изучил выбор товаров и ознакомился с ценами. Также он поговорил с покупателями, которые в этот момент находились в магазине, - они ответили, что в целом их устраивает стоимость продуктов. Также Дегтярев посетил магазин “Самбери”, с которым договор еще не заключен. Здесь ситуация совсем другая. К примеру, на прилавке не оказалось товаров с самыми доступными ценами, в том числе растительного масла, цена за литр которого начинается от ста девяти рублей. В итоге мониторинговой группе удалось приобрести растительное масло за сто семнадцать рублей. В связи с этим врио губернатора Хабаровского края выразил надежду, что все торговые сети подключатся к соглашению, что позволит сдерживать рост цен на социально значимые товары в регионе. "Есть поручение президента, и в нашем регионе мы намерены его исполнять", - прокомментировал Михаил Дегтярёв. Необходимо отметить, что в Комсомольске-на-Амуре мониторят цены более чем в десяти торговых объектах. Наибольший рост цен наблюдается на такие товары, как яйца, масло подсолнечное, сахар, морковь, говядина, лук, картофель, гречка и мука.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter