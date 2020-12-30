Дегтярев провел мониторинг цен на ключевые продукты в Хабаровском крае

Во время мониторинга рабочая группа под руководством Михаила Дегтярева посетила одну из торговых точек сети “Амба”, с которой данное соглашение уже заключено. Глава региона изучил выбор товаров и ознакомился с ценами. Также он поговорил с покупателями, которые в этот момент находились в магазине, - они ответили, что в целом их устраивает стоимость продуктов.