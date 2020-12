Блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног, рассказал об убийце своей матери

Сегодня, 30 декабря, на канале популярной журналистки Ирины Шихман вышло объемное интервью с инвалидом-колясочников из Уфы Рустамом Набиевым. Во время разговора он признался в том, что его маму убил отец.

— Он говорил, что кто-то что-то сказал про маму плохое. И он ему поверил. Получилось в состоянии аффекта. Я не знаю, почему он так сделал. Задушил., рассказывает Рустам. Также по словам молодого блогера, после этого его отец сидел в тюрьме. Их с братом воспитывала тетя. Напомним, Рустам Набиев выжил после обрушения казармы военной части в Омске в 2015 году. Когда он реабилитировался, то стал паралимпийским спортсменом, женился на девушке, которая не бросила его в беде, теперь у них есть двое детей.

