Блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног, рассказал об убийце своей матери

— Он говорил, что кто-то что-то сказал про маму плохое. И он ему поверил. Получилось в состоянии аффекта. Я не знаю, почему он так сделал. Задушил., рассказывает Рустам.
Также по словам молодого блогера, после этого его отец сидел в тюрьме. Их с братом воспитывала тетя.
Напомним, Рустам Набиев выжил после обрушения казармы военной части в Омске в 2015 году. Когда он реабилитировался, то стал паралимпийским спортсменом, женился на девушке, которая не бросила его в беде, теперь у них есть двое детей.